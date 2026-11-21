Laminat parketə alternativ döşəmə örtükləri populyarlaşır
Uzun illər evlərdə geniş istifadə olunan laminat parket artıq yerini daha davamlı alternativlərə verir. Zamanla şişmə və deformasiyaya uğrama problemi insanları vinil, təbii ağac və digər döşəmə örtüklərinə yönəldir. Təbii ağac parket estetik görünüşü və uzunömürlülüyü ilə seçilsə də, yüksək qiyməti, nəmə və cızıqlara həssaslığı ilə fərqlənir.
Day.Az xəbər verir ki, vinil döşəmə örtükləri nəmə və zərbələrə davamlılığı, asan təmizlənməsi və rahat quraşdırılması ilə diqqət çəkir. Mətbəx və hamam kimi nəmli məkanlarda isə keramika və çini kafellərə üstünlük verilir. Lakin bu materialların soyuq və sürüşkən səthi müəyyən narahatlıq yarada bilər.
Mütəxəssislər yeni döşəmə örtüyü seçərkən mövcud səthin vəziyyətinin yoxlanılmasını tövsiyə edirlər. Quraşdırmadan əvvəl su sızması və yüksək nəmlik kimi problemlər aradan qaldırılmalıdır. Çünki suya davamlı materiallardan istifadə edilsə belə, bu amillər döşəmənin uzunömürlülüyünə təsir göstərə bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре