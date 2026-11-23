https://news.day.az/azerinews/1876482.html “Şərbət gölü”ndə qanunsuz balıq ovuna görə iki nəfər saxlanılıb İmişli rayonu ərazisində yerləşən "Şərbət gölü"ndə qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan iki nəfər saxlanılıb.
“Şərbət gölü”ndə qanunsuz balıq ovuna görə iki nəfər saxlanılıb
İmişli rayonu ərazisində yerləşən "Şərbət gölü"ndə qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan iki nəfər saxlanılıb.
Day.Az xəbər verir ki, M.Məmmədov və Y.Alıyev Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzinin əməkdaşlarının birgə keçirdikləri tədbir zamanı saxlanılıblar.
Həmin şəxslərdən istifadəsi qadağan olunan müxtəlif ov alətləri və qanunsuz ovlanmış balıqlar aşkarlanıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре