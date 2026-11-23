Tacikistan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsindən çıxır
Tacikistan hakimiyyəti Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsindən (BCM) çıxması ilə bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatına (BMT) rəsmi bildiriş göndərib. Qərar 2027-ci il noyabrın 20-də qüvvəyə minməlidir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə TASS agentliyi noyabrın 23-də BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreşə təqdim edilmiş sənədlərə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, Düşənbənin Roma Statutunda iştirakına xitam verilməsi ilə bağlı müraciəti 2026-cı il noyabrın 20-də daxil olub. Beləliklə, təşkilatdan çıxış proseduru ilə nəzərdə tutulan birillik müddət gələn il noyabrın 20-də başa çatacaq.
Roma Statutuna əsasən, dövlət BMT-nin Baş katibinə yazılı bildiriş göndərməklə BCM-də iştirakına xitam verə bilər. Dövlət daha gec tarix göstərmədiyi təqdirdə, qərar müvafiq sənədin alındığı tarixdən 12 ay sonra qüvvəyə minir. Tacikistan Roma Statutunu 1998-ci ildə imzalayıb, 2000-ci ildə isə ratifikasiya edib.
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