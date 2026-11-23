https://news.day.az/azerinews/1876550.html Aİ Rusiyaya qarşı 22-ci sanksiyalar paketinin layihəsini təqdim edib Avropa Komissiyası 22-ci sanksiyalar paketinin layihəsini təqdim edib. TASS-ın məlumatına görə, bu barədə Avropa Komissiyasının bəyanatında bildirilib. Paketə SWIFT beynəlxalq banklararası maliyyə telekommunikasiyaları sisteminə çıxışı dayandırılacaq 60 bank və qara siyahıya salınacaq, Rusiya neftini daşıyan 70 tanker daxil ediləcək.
Aİ Rusiyaya qarşı 22-ci sanksiyalar paketinin layihəsini təqdim edib
Avropa Komissiyası 22-ci sanksiyalar paketinin layihəsini təqdim edib.
TASS-ın məlumatına görə, bu barədə Avropa Komissiyasının bəyanatında bildirilib.
Paketə SWIFT beynəlxalq banklararası maliyyə telekommunikasiyaları sisteminə çıxışı dayandırılacaq 60 bank və qara siyahıya salınacaq, Rusiya neftini daşıyan 70 tanker daxil ediləcək.
Eyni zamanda kriptovalyuta platformalarına qarşı məhdudiyyətlər daxil olacaq.
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