Yaponiyada baş nazir qalmaqalın mərkəzinə düşüb
Yaponiyanın Baş naziri Sanae Takaiçi "Böyük yeddilik" (G7) liderlərinin videokonfransında iştirak etmədiyinə görə qalmaqalın mərkəzinə düşüb.
Bu barədə "Shukan Gendai" nəşrində dərc olunan məqalədə məlumat verilib.
Onun həmin vaxt sərxoş olduğu ilə bağlı iddialar yayılıb.
"Əvvəlcə o, onlayn görüş üçün zəruri avadanlıqların vaxtında hazır olmadığını bildirərək açıq şəkildə yalan danışıb. Əslində isə bundan əvvəl Yaponiya Liberal Demokrat Partiyasının rəhbər şəxsləri ilə birlikdə spirtli içki qəbul edib. Bu qədər asanlıqla yalan danışan bir şəxsin baş nazir vəzifəsində olması hətta diplomatik münasibətlərdə də problemlər yaradır", - nəşrin adının açıqlanmasını istəməyən mənbəsi bildirib.
Jurnalın məlumatına görə, Takaiçinin görüşü son anda ləğv etməsi onun sərxoş olması ilə bağlı şübhələrə səbəb olub. Qeyd olunur ki, videokonfrans oktyabrın 2-də keçirilib.
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