https://news.day.az/azerinews/1877511.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Estoniya xarici işlər nazirini qəbul etməsi ilə bağlı görüntülər paylaşılıb - VİDEO Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Estoniya Respublikasının xarici işlər naziri Marqus Tsahknanı qəbul etməsi ilə bağlı görüntülər paylaşılıb. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub: "Prezident İlham Əliyev Estoniya Respublikasının xarici işlər naziri Marqus Tsahknanı qəbul edib".
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Estoniya xarici işlər nazirini qəbul etməsi ilə bağlı görüntülər paylaşılıb - VİDEO
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Estoniya Respublikasının xarici işlər naziri Marqus Tsahknanı qəbul etməsi ilə bağlı görüntülər paylaşılıb.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:
"Prezident İlham Əliyev Estoniya Respublikasının xarici işlər naziri Marqus Tsahknanı qəbul edib".
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