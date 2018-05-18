Азербайджанский актер завоевал Гран-при фестиваля в Македонии - ФОТО

18 мая 2018 18:24

Актер Азербайджанского государственного театра юного зрителя, заслуженный артист Шовги Гусейнов завоевал Гран-при XX Международного фестиваля монодрамы в Македонии. Об этом сообщили Trendв пресс-службе театра, передает Day.Az

Фестиваль проходил 10-16 мая в городе Битола, в нем участвовали театральные коллективы из Македонии, США, Польши, России, Болгарии и других стран.

На фестивале актер выступил с моноспектаклем "Контрабас", поставленным по произведению Патрика Зюскинда. После успешного выступления Азербайджанский государственный театр юного зрителя получил приглашение от организационного комитета принять участие в фестивале следующего года.

Выступление азербайджанского актера было широко освящено в местных СМИ.

Отметим, что данный спектакль уже завоевал награды фестивалей, проведенных в Иране, Турции, Молдове, России и Украине.

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