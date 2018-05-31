Музеи Азербайджана и России подписали соглашение о сотрудничестве

Азербайджанский музей ковра подписал соглашение о сотрудничестве с Российским государственным музеем искусства народов Востока. Об этом сообщили Trend в пресс-службе музея, передает Day.Az.

Соглашение было подписано между директорами музеев Александром Седовым и Ширин Меликовой.

В рамках договора будут реализованы интересные проекты. В частности, в Российском музее будет проведено научное исследование древних памятников культуры и искусства Азербайджана - ювелирных изделий, древних ковров и других образцов материальной культуры. Будет проведена работа по представлению этих экспонатов в качестве образцов материально-культурного наследия Азербайджана.

Директор Азербайджанского музея ковра, председатель Национального комитета ICOM Азербайджан, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова отметила, что переговоры велись с 2016 года.

"В этом музее, который славится своей богатой коллекцией, демонстрируются работы известных художников, в том числе произведения известных азербайджанских художников, образцы искусства, ковры и ковровые изделия Азербайджана. Там хранится много ценных экспонатов материально-культурного наследия нашего народа. Атрибуция этих экспонатов, организация двусторонних выставок, научных исследований, исследование богатой и великолепной коллекции станут великим шагом для нашей культуры", - отметила Ширин Меликова.

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