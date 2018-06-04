Азербайджанский певец отмечен международным призом Discovery Болгарии - ФОТО

4 июня 2018 15:05

При поддержке молодежной организации ADDİM Амир Пашаев принял участие в ХХVII Международном фестивале популярной музыки "Открытие" - DISCOVERY International Pop Music Festival, который прошел в Варне (Болгария). Об этом сообщили Trend в пресс-службе ADDİM, передает Day.Az.

Студент факультета актерского искусства Государственного университета культуры и искусств Амир Пашаев впервые дебютировал на вокальной сцене и был удостоен приза фестиваля "Лучший дебют".

DISCOVERY International Pop Music Festival проводится ежегодно в конце мая в Варне в драматическом театре "Стоян Бъчваров". В данном фестивале принимают участие молодые исполнители поп-музыки из разных стран мира.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az