В Баку начались съемки романтической комедии "Однажды на Жаре" - ФОТО - ВИДЕО

В древней части Баку - Ичеришехер - начались съемки романтической комедии под пилотным названием "Однажды на Жаре", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Генеральный продюсер российско-азербайджанского фильма - Эмин Агаларов (EMIN), продюссер - Теймур Джафаров, режиссер-постановщик - Дина Штурманова (фильмы - "Интерны", "Бармен", "Гражданский брак", "Как достать соседа"), оператор-постановщик - Василий Рыжов, художник-поставнощик - Максим Алипченко. Одну из главных ролей играет Диана Пожарская, популярная по ролям в ситкоме "Отель Элеон" и мелодраме "Злая шутка".

"Это будет романтическая комедия с участием как профессиональных актеров, так и представителей российского шоу-бизнеса. Фильм - смешная летняя комедия о событиях, проходящих в рамках фестиваля. Он также имеет отдельную сюжетную линию, где будут сниматься как азербайджанские актеры, так и российские. Думаю, этот кинопроект даст нам возможность показать прекрасный город Баку и традиционный фестиваль "Жара" изнутри", - отметил Эмин Агаларов.

EMIN выразил надежду, что если все получится, то кинопроект станет ежегодным и будет повторяться каждый год с разным сюжетом.

По традиции, в первый съемочный день об штатив разбили тарелку с названием фильма, именами и автографами творческого коллектива. Актеры сами по себе крайне суеверные люди. У киношников - это традиция, режиссер разбивает тарелку перед съемками новой картины, сериала, по другим источникам, разбивается после первого дубля. Таким способом, благословляется будущая кинокартина. Актеры собирают все осколки. По окончании съемок весь коллектив собирается вместе и начинает собирать из сохраненных осколков тарелку, если все на месте, тарелка собрана, значит, картину ждет успех.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля. По счету это третий фестиваль. Организаторы - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

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