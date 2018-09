Проект «Gənclərə dəstək» вновь - на Международном фестивале - ФОТО

Вчера в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева в рамках Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана, участники проекта "Gənclərə dəstək" представили концерт под названием "Мир музыки Узеира - глазами молодых".

Казалось бы, только недавно мы говорили об успешном выступлении молодых талантов на открытии Габалинского международного музыкального фестиваля. И буквально спустя два месяца проект Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева "Gənclərə dəstək" радует своих поклонников новым концертом, на этот раз принимая участие в Фестивале им. Уз.Гаджибейли.

Напомним, что проект "Gənclərə dəstək", организованный Филармонией при поддержке Министерства культуры Азербайджана, создает возможность молодым музыкантам и вокалистам, обучающимся в различных музыкальных учебных заведениях страны, выступать на большой сцене и демонстрировать свое мастерство. Художественным руководителем данного проекта является народный артист Азербайджана, директор Филармонии, профессор Мурад Адыгезалзаде

В концертной программе вечера приняли участие лауреаты республиканских и международных конкурсов: Парвин Ашари (арфа), Мирджарджиз Ибрагимов (ханенде), Джанель Наджафли (скрипка), Шейда Алескерова (флейта), Гусейн Нагиев (кеманча) и др.

В их исполнении прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Закира Багирова, Фикрета Амирова, Вольфганга Амадея Моцарта, Генрика Венявского и др.

Порадовал публику своим выступлением ансамбль Бакинской музыкальной академии "Lumineux" (художественный руководитель - Наала Барателия). Они исполнили "Blue skies" Ирвинга Берлина, "I wish you love" Альберта Бич и "Here's that rainy day" Джимми Ван Хьюзен.

Также публике было представлено произведение молодого композитора Арзу Аббасовой для струнного квартета. Его исполнили заслуженный артист Азербайджана Эйюб Алиев (виолончель), Назрин Асланлы (скрипка), Франгиз Абдуллаева (скрипка), Сабухи Ахундов (альт).

В этом году музыкальный мир отмечает 85-летие композитора, народного артиста Арифа Меликова и молодые таланты не забыли об этой дате и включили в репертуар концерта его произведение. Так талантливая пианистка Фатима Алиева исполнила "Мимолетности" композитора.

А завершился концерт исполнением произведения композитора Пики Ахундовой, которая является бывшей студенткой Арифа Меликова. Произведение "Независимость", посвященное 100-летию АДР, которое отмечается в этом году, звучало впервые. Его исполнили виолончелист Эйюб Алиев и наши соотечественники скрипачка Тахмина Абдуллаева (Италия) и пианистка Туту Айдыноглу (Турция), специально приехавшие в свой родной город, чтобы выступить на фестивале.

Каждое выступление молодых музыкантов завершалось овациями публики. В заключении зал восторженно аплодировал всем участникам проекта, которые подарили им прекрасный концерт.

Отметим, что молодые таланты выразили благодарность руководителю проекта "Gənclərə dəstək" за создание возможности выступать на разных сценах и международных фестивалях.

Н. Гасымова