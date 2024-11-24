Назван объем льготных кредитов в Нахчыване

В январе-октябре 2024 года Фонд развития предпринимательства Министерства экономики Нахчыванской Автономной Республики выдал льготные кредиты на общую сумму 2,767 миллиона манатов.

По информации Фонда, основная часть финансовой помощи была направлена на развитие промышленности и сельского хозяйства. Из общей суммы кредитов 75,9% были предоставлены промышленному сектору, 16,9% - на проекты в сельском хозяйстве, а 7,2% - на поддержку услуг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Стоит отметить, что в этом году Фонд развития предпринимательства Министерства экономики Азербайджана также предоставил льготные кредиты на 188,2 миллиона манатов для 4 724 проектов.