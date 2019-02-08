Министерство о восстановлении древних архитектурных памятников в Гяндже

В Гяндже завершается работа по восстановлению караван-сараев Шаха Аббаса и Угурлу хана. Об этом, как передает Day.Az, в пятницу сообщает Trend со ссылкой на министерство культуры.

Министр культуры Абульфас Гараев и глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов ознакомились с заключительными работами по восстановлению и реконструкции караван-сараев Шаха Аббаса и Угурлу хана, являющихся древними историко-архитектурными памятниками города.

Затем министр и глава исполнительной власти Гянджи прибыли в Гянджинскую государственную филармонию. Гараев также поинтересовался деятельностью музыкального центра, действующего в Гянджинской государственной филармонии, наблюдал за выступлениями коллективов.

Была дана информация о деятельности Государственного ансамбля песни и танца "Гекгель", камерного оркестра, оркестра народных инструментов и нового Детского ансамбля танца, эстрадного ансамбля "Хамсе" и хора.

Министр культуры и глава Исполнительной власти города затем ознакомились с работой по строительству нового Гянджинского государственного драматического театра на правом берегу реки Гянджа.