В Баку прошел спектакль "Мальчишник" - ФОТО

Пятеро парней, в прошлом хороших друзей, а ныне просто знакомых собираются на мальчишник, чтобы обсудить предстоящую свадьбу одного из них. Приятный вечер выливается в воспоминания и рассказы о любовных похождениях каждого. Виски, песни, пистолет делают вечер неоднозначным. Особенно в тот момент, когда выясняется, что все собравшиеся мужчины встречались с одной и той же девушкой, которая к тому же теперь беременна. Вот только от кого? И что теперь делать со свадьбой?...

На сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли в рамках гастролей Московского современного художественного театра прошел спектакль "Мальчишник", поставленный директором и режиссером МСХТ Русланом Банковским по пьесе азербайджанской писательницы и драматурга Лалы Алиевой-Клычковой, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Жанр пьесы - детективная комедия с элементами драмы. Интрига в "Мальчишнике" выражается в противостоянии внешнего благополучия каждого из героев их внутреннему разладу. Это позволяет отнести произведение к течению "новой драмы", которая берёт своё начало с таких пьес, как "Кукольный дом" Генрика Ибсена, "Вишнёвый сад" Антона Чехова, "Дом, где разбиваются сердца" Бернарда Шоу. А образы героев, которых сыграли звезды российского театра и кино Дмитрий Мазуров, Иван Николаев, Михаил Павлик, Петр Баранчеев и Станислав Эрклиевский, представляют собой конкретные типажи мужчин: "несчастный" (Сэм), "бабник" (Дрю), "представитель богемы" (Марк), "бунтарь" (Джеймс), "пижон" (Брайан). Пьеса характеризуется переносом смысловых акцентов с внешнего действия на внутренние мотивы человека: в центре оказывается психологическая подоплёка поступков персонажей, а также рефлексия, анализ происходящего.

Спектакль "Мальчишник", как и представленный ранее в рамках гастролей МСХТ в Баку - "Анна Каренина" по одноимённому роману великого русского писателя Льва Толстого, был встречен овациями зрителей.

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