Азербайджанский фильм удостоен наград в Европе - ФОТО

Художественный фильм Джалаладдина Гасымова "Архив Шоллера" ("Şollerin arxivi") удостоен двух наград Noord-Holland European Cinematography Awards , который прошел Амстердаме (Нидерланды), сообщил Trend автор картины, передает Day.Az.

Фильм победил в номинациях "Лучший драматический фильм" и "Лучший художественный фильм".

Фильм "Архив Шоллера" снят в жанре триллера в 2018 году и посвящен 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан. Лента повествует о нелегкой судьбе немецкого колониста Шоллера и его семьи, в 1840-х годах переселившихся в Азербайджан из-за тяжелого социально-экономического положение в германских землях, последовавшего после наполеоновских войн. Красной нитью через весь фильм проходит тема настоящей дружбы между переселенцами и местным населением. Шоллеры нашли применение своим организаторским и деловым качествам в Товузском районе Азербайджана. Несмотря на художественный характер ленты, события, показанные в ней, на самом деле имели место в жизни семейства Шоллеров.

Автор сценария, режиссер-постановщик и генеральный продюсер - Джалаладдин Гасымов, режиссер - Адиль Гуламов, оператор - Таир Самедоглу, монтаж- Фаиг Нагиев. В ролях - народный артист Сабир Мамедов, заслуженные артисты - Аждар Зейналов, Ровшан Керимдухт, Рамиз Велиев, Севда Алекперова, актер Матлеб Ардебилли и другие.

Фильм был ранее отмечен наградами международных кинофестивалей в США, Бельгии и Германии.