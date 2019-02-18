В Центре мугама состоялся зажигательный концерт легендарного Роя Янга - ФОТО

Вчера в Международном центре мугама с зажигательной концертной программой выступит легендарный исполнитель джаза, блюза и соул Рой Янг с группой "Kings of Blues" ("Короли блюза").

Давно известно, что Баку - город джаза. Здесь его не только знают и горячо любят, но и развивают. И Роя Янга в столице знали многие, поэтому его первый концерт ждали с особым нетерпением.

Сам Янг с Баку был знаком по рассказам его друга, бакинца и известного джазового исполнителя Леонида Пташки. Но Баку и его публика превзошли все его ожидания.

Творчество Роя Янга - это праздник солнечного нью-орлеанского джаза и вся история настоящего, напитанного страстью многих поколений блюза и свинга 1950-60 гг. Он выступал на лучших сценах мира с великими Джеймсом Брауном, Рэем Чарльзом, Билом Кобэмом, Билли Шеппардом, Джонни Миччелом. И в репертуар своего выступления в столице Азербайджана включил известные произведения таких великих музыкантов как Рэй Чарльз, Люис Армстронг и Джеймс Браун.

Публика восхищалась не только его глубоким, завораживающим голосом, но и умением общаться с аудиторией и добрым юмором. Каждое исполнение превращалось в шоу. Невероятные импровизации музыкантов из "Kings of Blues" пианиста Алексея Черемизова, саксофониста Станислава Должкова, барабанщика Вячеслава Евлютина, бас-гитариста Виктора Дюдяева публика встречала овациями и восторженными возгласами.

Уже со второй песни зал стал подпевать Янгу и среди хора голосов отчетливо был слышен джазовый вокал исполнительницы Тунзали Гахраман. Замеченная Роем Янгом она была приглашена на сцену и спела с ним дуэтом хит Рэя Чарльза "Hit the road Jack".

Весь вечер публика то встречала исполнения восторженными возгласами и аплодисментами, то смеялась на шутки Роя Янга, то подпевала ему.

В заключении концерта публика не хотела отпускать музыкантов и просила исполнить бис. Еще одна джазовая композиция была сопровождена неутихающими овациями зала.

Рой Янг обещал вернуться в Баку снова. И это заявление было встречено радостными возгласами.

В беседе с Day.Az легендарный исполнитель отметил, что Баку превзошел все его ожидания.

"Пташка рассказывал мне о Баку, но это невероятный город, здесь невероятные люди. К сожалению, у меня не было времени познакомиться с городом поближе, но в следующий свой приезд я планирую побыть здесь дольше", - сообщил Рой Янг.

Российские музыканты отметили, что акустика в концертном зале Центра мугама просто поразила их. Уютный зал, профессиональные технические работники, а главное - восприимчивая публика помогли им выступить с большей отдачей.

Франгиз Агаларова

Фото: Руслан Мамедов