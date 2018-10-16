В Центре мугама состоялся яркий концерт в рамках Международного джазового фестиваля - ФОТО

Вчера в Международном центре мугама в рамках Международного джазового фестиваля выступили известные бакинцы, живущие за рубежом - популярный пианист Леонид Пташка (Израиль) и виртуозный гитарист Гасан Багиров (Россия).

Тандем этих музыкантов впервые прозвучал именно вчера в рамках джаз-фестиваля на бакинской сцене.

Леонид Пташка родился в Баку, окончил музыкальную школу, после чего продолжил образование в Москве. Сегодня он один из самых известных израильских русскоязычных музыкантов, который популяризировал джаз в Израиле в 1990-х - начале 2000-х годов. Пташка входит в список 100 лучших джазовых музыкантов XX века по версии Американского биографического института. За свою эмоциональную манеру исполнения и мастерские импровизации он прозван "разрушителем фортепьяно".

Недавно получивший звание заслуженного артиста Азербайджана Гасан Багиров - один из самых профессиональных представителей джазовой музыки в Санкт-Петербурге. Будучи ярким талантливым исполнителем, он стал инициатором новой программы "Парад джазовых гитаристов", с которой успешно выступает на концертах и фестивалях. Также он является лидером и руководителем своего ансамбля, в составе которого известные петербургские музыканты: Вадим Михайлов (контрабас) и Алексей Шихов (ударные).

Их яркий дуэт пришелся по душе залу, который сопровождал их исполнение аплодисментами и возгласами "браво!".

Музыканты в этот вечер исполнили композиции из собственного репертуара, а также представили свои сочинения. Они радовали публику не только виртуозной игрой, но и отличными вокальными данными, яркими скэтами. Леонид Пташка также удивил своими знаниями азербайджанского языка и искрометным юмором.

В ответ на продолжительные овации зала музыканты исполнили на бис специально подготовленный для этого концерта "Бакинский блюз".

"Для меня очень трогательно находиться здесь в Баку, на своей родине и я очень благодарен организаторам джаз-фестиваля за приглашение и посольству Израиля за поддержку. Баку очень изменился, но стало очень красиво. И я успел посетить конкурс "I am Jazzman!" и был приятно удивлен. У Азербайджанского джаза есть большое будущее", - сообщил в беседе с Day.Az Леонид Пташка.

Гасан Багиров также выразил благодарность организаторам фестиваля за представленную возможность выступить в Баку.

"В Баку родились мой отец и мой дедушка, я привязан к этому городу. А в Международном центре мугама мне было вручено звание заслуженного артиста Азербайджана по указу Президента Ильхама Алиева, что большая честь для меня. И поэтому мне вдвойне было приятно выступать здесь в рамках джаз-фестиваля", - сообщил Day.Az Гасан Багиров.

Добавим, что Международный джаз-фестиваль проходит в Баку с 14 по 28 октября. Организаторами фестиваля являются Министерство культуры Азербайджана и журнал "Мир джаза".

В рамках фестиваля на сцене Центра мугама проходит Международный конкурс "I am Jazzman!", финал которого состоится 18 октября в 20:00. Билеты на гала-концерт конкурса можно приобрести во всех кассах города и на сайте Iticket.az.

А 28 октября в Международном центре мугама состоится закрытие джаз-фестиваля. В этот день здесь выступят музыканты из США группа Грегори Марета и Кристи Дашел.

Ф. Агаларова