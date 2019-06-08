Художественный фильм азербайджанского режиссера Джалаладдина Гасымова "Edam günü" ("День казни") признан лучшим в номинации Best Drama Feature одного из престижных японских кинофестивалей Genre Celebration Festival. Об этом сообщил Trend автор картины, передает Day.Az.

Напомним, что другой фильм Джалаладдина Гасымова "Şollerin arxivi" (Архив Шоллера) также был признан лучшим в номинации Best Drama Feature кинофестиваля Genre Celebration Festival в 2018 году.

Художественный фильм "День казни" был снят в 2016 и доработан в 2018 году. События фильма, снятого в жанре психолического триллера, происходят в тюрьме в последние годы советского периода. В фильме показаны волнующие моменты из жизни осужденного в камере. Автором раскрывается тюремная тема в противоречивом контексте с двух противоположных полюсов.

Фильм производства SPP Production. Режиссер-постановщик, автор сценария и генеральный продюсер - Джалаладдин Гасымов, оператор-постановщик - Мехти Ягубов. В ролях - Ровшан Керимдухт, Сабир Мамедов, Мамед Алиев, Назил Агаларов, Рамин Шихалиев, Солтан Гасымов, Хикмет Мамедов, Вугар Гурбанов и другие. Фильм был ранее отмечен наградами международных кинофестивалей в США, Великобритании, Испании и других стран.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!