Один из самых известных азербайджанских актеров, неподражаемый Расим Балаев сегодня отмечает 71-летие.

В честь этого события Day.Az решил вспомнить лучшие роли народного артиста Азербайджана, которые и сделали его любимым актером миллионов.

"Насими" ("Nəsimi")

Советский азербайджанский исторический фильм режиссёра Гасана Сеидбейли о жизни и творчестве поэта и философа Имадеддина Насими, посвященный 600-летию со дня рождения классика, был снят на киностудии "Азербайджанфильм". Премьера фильма состоялась 14 июля 1975 года в Москве.

Спустя столько десятилетий эта картина, где Расим Балаев воплотил образ Насими, остается одной из самых любимых среди отечественного кино. Это, в первую очередь, заслуга невероятного таланта Р. Балаева.

"Бабек" ("Babək")

Художественный кинофильм, созданный в 1979 году киностудиями "Азербайджанфильм" и "Мосфильм", рассказывает о жизни и подвигах Бабека, согласно сюжету фильма возглавлявшего движение хуррамитов против Арабского халифата, которое представлено как азербайджанское народно-освободительное движение.

Действие фильма происходит в IX веке и представляет период народно-освободительного движения хуррамитов, в рядах которых, согласно сюжету, вместе с азербайджанцами сражались арабы, курды, фарси и представители других народов за национальную независимость Азербайджана от Халифата под предводительством народного героя Бабека. За двадцать лет упорной борьбы Бабек выиграл четыре сражения. Пятое для него стало роковым: попав в плен, Бабек отказался от предложения выкупить свою свободу ценой измены, и был казнён.

В этом фильме Расим Балаев играет роль Бабека.

"Свет погасших костров" ("Dədə Qorqud")

Всеми любимый советский фильм с элементами драмы и мелодрамы 1975 года был снят киностудией "Азербайджанфильм".

Фильм рассказывает о Деде Горгуде - мудром старике, который является свидетелем бесчисленных человеческих бедствий, беспрецедентных войн и призывает народ к труду на земле.

Расим Балаев в этой картине выступил в роли Бейрака.

"Допрос" ("İstintaq")

Художественный фильм 1979 года снят на киностудии "Азербайджанфильм". Премьера фильма состоялась в апреле 1980 года в Москве.

Следователь Сейфи Ганиев ведёт дело начальника подпольного галантерейного цеха Мурада Абиева, который признаётся в хищении государственных средств на сумму свыше миллиона рублей. Абиев обвиняется также в убийстве несовершеннолетней девушки в Риге. Он отрицает свою вину, но и не называет известных ему преступников, несмотря на то, что ему грозит смертная казнь. Следователь Ганиев понимает, что за спиной подследственного стоят высокопоставленные лица, но доказательств у него нет. И всё же он стремится добиться от подследственного всей правды, чтобы преступники получили заслуженное наказание...

Здесь Балаев играет роль подполковника милиции Эльмара.

"Иду на вулкан" ("Vulkana doğru")

Советский 3-серийный драматический телефильм 1977 года также снят киностудией "Азербайджанфильм" и является экранизацией романа Мехти Гусейна "Абшерон". Телефильм снят по заказу ЦТ СССР.

Фильм посвящён жизни и деятельности бакинских нефтяников и их напряжённой борьбе за нефть.

Расим Балаев здесь играет роль Надира.

Н. Гасымова

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