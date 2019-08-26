В CinemaPlus Amburan Mall 2 сентября в 11.00 состоится церемония открытия Международного юношеского кинофестиваля Salam, который организован киностудией Narimanfilm при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, Pasha Holding LLC и других организаций. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе Narimanfilm.

На вечере ожидается участие представителей Министерства культуры Азербайджана, дипломатического корпуса, известных деятелей искусства, а также общественных деятелей нашей страны.

В фестивале примут участие подростки в возрасте от 13 до 17 лет из десяти стран мира. В рамках проекта юноши и девушки будут смотреть фильмы мирового и азербайджанского кинематографа, обсуждать их с участием кинопрофессионалов и определять победителей путем голосования в качестве жюри. В эти дни также пройдут показы внеконкурсных фильмов, организованы мастер-классы, экскурсии и развлекательные программы.

Основная цель Международного юношеского кинофестиваля Salam - воспитание молодежи в соответствии с национальными и общечеловеческими духовными ценностями, установление дружеских отношений между азербайджанской молодежью и подростками из зарубежных стран, пропаганда культуры нашей страны, а также формирование позитивного общественного мнения об Азербайджане в других странах посредством приглашенных участников фестиваля. Фестиваль продолжится до 5 сентября.

Телефон для справок и аккредитации: (+994 55) 345 62 29, (+994 55) 671 63 35. E-mail: salamfest@narimanfilm.az

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