В рамках недели культуры "Долгие вечера межкультурных связей", проходящей в Вене, второго сентября был организован художественный вечер, посвященный Азербайджану, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие в Центре азербайджанской культуры открыла глава Центра Лейла Гасымова.

В программу художественного вечера вошли образцы современного и традиционного национального искусства.

Один из организаторов мероприятия, глава Международной организации культурного разнообразия Йосипа Палач в своем выступлении высоко охарактеризовал вклад Азербайджана в проекты, реализуемые с целью развития межкультурного диалога.

Затем участникам мероприятия была представлена видеоинсталляция "LOST LAND" азербайджанского художника и скульптора Эльвина Набизаде.

Также был продемонстрирован документальный фильм "Под одним солнцем", снятый в рамках "Года мультикультурализма" и посвященный этническим группам, живущим в Азербайджане.

С особым интересом были встречены национальные танцы Qarabağ, Naz eləmə, Ağ çiçəyim, Sarı gəlin в исполнении солистов Азербайджанского государственного танцевального ансамбля Алины Гонтаревой, Валерии Конкиной, Нурлана Рзазаде и Эльдара Гусейнова, а также другие образцы азербайджанской национальной музыки.

Отметим, что неделя культуры "Долгие вечера межкультурных связей", организованная Международной организацией культурного разнообразия, продлится до шестого сентября.

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