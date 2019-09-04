В Габале в Конгресс-центре имени Гейдара Алиева с 6 по 13 сентября пройдёт симпозиум живописи под названием Art Zone с участием известных азербайджанских художников. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы.

Основная социальная цель проекта заключена в том, чтобы показав все разнообразие, красоту и богатство Габалы глазами художников, провести мастер-классы по рисованию для учащихся средних школ, любящих живопись. В течение недели художники также познакомятся с туристической инфраструктурой, историческим памятниками, уникальной географией района, и, посещая различные живописные уголки региона и вдохновляясь её волшебной атмосферой, будут создать свои новые шедевры. В дальнейшем картины будут представлены на традиционной выставке Art Zone.

Среди участников симпозиума - заслуженные художники Мусеиб Амиров, Эльяр Алимирзаев, Елена Хагвердиева, Вугар Мурадов, а также Эльнур Бабаев, Анар Гусейнзаде, Эмин Аскеров и другие.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!