Скончался заслуженный художник Азербайджана, преподаватель кафедры "Скульптура" Азербайджанской государственной академии художеств, профессор Зейналабдин Искендеров, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life. Зейналабдину Искендерову было 72 года.

Зейналабдин Искендеров родился в 1949 году в городе Баку. В 1966-1970 годах проходил обучение на факультете скульптуры Художественного училища имени Азима Азимзаде.

1971-1977 годах продолжил образование в Московском государственном художественном институте имени В. И. Сурикова. Во время обучения в этом институте Искендерова в свою мастерскую пригласил ректор Академии художеств СССР Николай Томский.