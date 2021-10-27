https://news.day.az/culture/1396603.html Скончался заслуженный художник Азербайджана
Скончался заслуженный художник Азербайджана
Скончался заслуженный художник Азербайджана, преподаватель кафедры "Скульптура" Азербайджанской государственной академии художеств, профессор Зейналабдин Искендеров, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life. Зейналабдину Искендерову было 72 года.
Зейналабдин Искендеров родился в 1949 году в городе Баку. В 1966-1970 годах проходил обучение на факультете скульптуры Художественного училища имени Азима Азимзаде.
1971-1977 годах продолжил образование в Московском государственном художественном институте имени В. И. Сурикова. Во время обучения в этом институте Искендерова в свою мастерскую пригласил ректор Академии художеств СССР Николай Томский.
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