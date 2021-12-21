В Баку прошел концерт, посвященный 200-летию со дня рождения Ашуга Алескера

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку при организации министерства культуры и Объединения ашугов Азербайджана прошел вечер, посвященный 200-летию со дня рождения Ашуга Алескера, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие было организовано в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 200-летнего юбилея Ашуга Алескера.

В своем выступлении на вечере министр культуры Анар Керимов рассказал о вкладе Ашуга Алескера в устное народное творчество, его влиянии на ашугское искусство тюркского мира.

Было отмечено, что Ашуг Алескер дал новое содержание многовековым традициям ашугского искусства с учетом самых высоких художественно-эстетических критериев.

Одной из ярких страниц азербайджанской литературы является глубокое, колоритное творчество мастера, сочетающее в себе единение любви к природе, чувство патриотизма, чистоту родного языка.

Министр культуры подчеркнул, что государство с большим вниманием и заботой относится к ашугскому искусству. В 2009 году искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Председатель Объединения ашугов Азербайджана, заслуженный деятель науки, профессор Магеррам Гасымлы добавил, что Ашуг Алескер является "мастером всех мастеров".

"Когда мы смотрим на стихи Ашуга Алескера, то в каждой строчке видим устав искусства ашуга", - отметил Гасымлы.

Далее на мероприятии выступили известные ашуги, исполнители и чтецы. Ашуги из Товуза, Газаха, Кяльбаджара и Лачина в своих выступлениях обратились к творческому наследию Ашуга Алескера. На вечере декламировались стихотворения Ustadnamə, Qəmərcanı, İncimərəm, Qadan alım и другие.