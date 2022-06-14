Азербайджанские мультипликаторы приглашены во Францию

Организаторы Международного фестиваля анимации ANIMAFILM в Азербайджане Рашид Агамалыев и Назрин Агамалыева, а также молодой режиссер-мультипликатор Джавид Ахадов в качестве гостей приглашены на Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси (Франция). Об этом сообщил Trend Рашид Агамалыев, передает Day.Az.

Отметим, что Джавид Ахадов работает мультипликатором в студии "BİRLİK" заслуженного деятеля искусств Азербайджана, победителя IV фестиваля ANIMAFILM в категории "Лучший азербайджанский короткометражный анимационный фильм" Фирангиз Гурбановой.

Напомним, что победитель IV фестиваля ANIMAFILM в данной категории получил возможность участия в 2022 году в Международном фестивале анимационных фильмов в Анси, а также профессиональную аккредитацию MİFA. Это стало возможным при содействии Французского института (IFA), посольства Франции в Азербайджане и фестиваля в Анси.

В текущем году Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси проходит 13-18 июня. Это ежегодный кинофестиваль, проводимый в июне во Франции. Мероприятие было основано в 1960 году и до 1998 года проводилось раз в два года. Главный приз - "кристалл", вручаемый в трёх номинациях: короткометражные мультфильмы, полнометражные мультфильмы и телевизионные мультфильмы. Кроме того, существуют и другие премии: призы детского жюри, премия за лучшую студенческую работу и т.д.