В программу Фестиваля Узеира Гаджибейли внесены изменения

В программу XIV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли внесены некоторые изменения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов на мероприятии, приуроченном ко Дню национальной музыки и дню рождения Узеира Гаджибейли, которые отмечаются 18 сентября.

Почтив память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана, министр отметил, что в программе XIV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли произошли некоторые изменения.

"Мы отменили все культурные мероприятия в рамках фестиваля, которые должны были состоятся в регионах страны. Будет проведено одно мероприятие в городе Шуша, посвященное 100-летию со дня рождения Фикрета Амирова. В мероприятиях фестиваля, запланированных в Баку также есть изменения - так, в основном пройдут только мастер-классы, симпозиумы и академические мероприятия", - сказал Анар Керимов, добавив, что в текущем году в фестивале участвуют музыканты из 14 стран.

Анар Керимов выразил признательность в организации фестиваля Фонду Гейдара Алиева и другим партнерам.

Отметим, что 18-26 сентября в Азербайджане пройдет XIV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли.