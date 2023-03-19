В Москве представлен сборник «Шедевры азербайджанской поэзии»

В Библиотеке иностранной литературы имени М.И.Рудомино в Москве состоялась презентация сборника "Шедевры азербайджанской поэзии" и прошел вечер азербайджанской поэзии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в издании собраны образцы азербайджанской поэзии XII-XXI веков. С докладом на тему "Хронология азербайджанской поэзии: от средневековья до наших дней" на мероприятии выступил профессор Мехман Мамедов.

На презентации также выступили заместитель директора библиотеки Владимир Марков, заместитель директора Государственного музея Востока Илья Зайцев, советник по гуманитарным вопросам посольства Азербайджана в России Заур Пашаев.

На вечере поэзии студенты Института стран Азии и Африки Московского Государственного Университета прочитали стихи азербайджанских поэтов на русском и азербайджанском языке.