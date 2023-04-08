Состоятся «Дни города Шуша» в Узбекистане

В связи с объявлением исторической и культурной жемчужины Азербайджана, города Шуша, культурной столицей тюркского мира 2023 года, Международный фонд тюркской культуры и наследия (МФТКН) активно работает над популяризацией богатого материального и духовного наследия города во всем тюркском мире.

Как сообщили Day.Az в МФТКН, при сотрудничестве фонда, посольства Азербайджана в Узбекистане и действующим при нем Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева, в Ташкенте пройдут "Дни города Шуша".

В рамках мероприятий планируется проведение различных программ, презентаций и концертов, подготовленных фондом, отражающих историю и культуру города Шуша и Карабаха в целом, с участием официальных лиц, депутатов, представителей дипломатического корпуса, аккредитованных в стране, а также глав и представителей Тюркских организаций сотрудничества. Организация этих мероприятий будет способствовать более широкому распространению полной информации о городе и ознакомлению с его богатым наследием во всем мире.