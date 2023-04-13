В Тбилиси открылась юбилейная выставка азербайджанского художника Чингиза Фарзалиева "По ступеням времени"

В Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе в Тбилиси состоялась церемония открытия юбилейной выставки известного азербайджанского художника Чингиза Фарзалиева "По ступеням времени", сообщила Day.Az куратор экспозиции Кенуль Рафиева.

Выставка проводится в рамках партнерства Министерства культуры Азербайджана и Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, совместно организована Национальным музеем искусств Азербайджана и Национальной галереей Грузии.

На открытии выставки приняли участие председатель Союза художников Азербайджана, народный артист Фархад Халилов, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, заместитель министра культуры Грузии Каха Сихарулидзе, заместитель министра иностранных дел Хатуна Тортурадзе, заместитель директора Национальной галереи Ника Ахалбедашвили, глава представительства SOCAR в Грузии Махир Мамедов, деятели искусства и культуры.

Открытие выставки произведений Чингиза Фарзалиева в Тбилиси к 30-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Азербайджаном свидетельствует о высоком уровне наших культурных отношений, сказал академик Валерий Асатиани на пресс-конференции, посвященной выставке.

Было отмечено, что недавний визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан и встреча с Президентом Ильхамом Алиевым в Габале, ознакомление с историческими и культурными памятниками и высказанные там мнения создали хорошую возможность для дальнейшего расширения и укрепления культурных связей.

На открытии экспозиции Ника Ахалбедашвили рассказал об азербайджано-грузинских культурных связях и сказал, что открытие выставки произведений Чингиза Фарзалиева служит дальнейшему развитию культурных связей между двумя государствами.

Чингиз Фарзалиев в своем выступлении отметил, что эта выставка посвящена 100-летию со дня рождения Великого лидера Гейдара Алиева, и поблагодарил организаторов выставки.

Посол Фаиг Гулиев рассказал об отношениях между нашими странами. Он особо отметил роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии отношений между Азербайджаном и Грузией по всем направлениям, а также в области культуры и искусства. Подчеркнув, что Президент Ильхам Алиев успешно продолжил этот политический курс, дипломат также рассказал о важности проектов, осуществляемых Фондом Гейдара Алиева в Грузии.

О творчестве Чингиза Фарзалиева рассказали Фархад Халилов, Каха Сихарулидзе, Хатуна Тортуадзе и другие выступающие. Сообщалось, что творчество Фарзалиева отличают удивительные пейзажи, натюрморты и философский характер. Они отметили важность взаимной организации подобных выставок в Азербайджане и Грузии.

Куратор выставки Конуль Рафиева отметила, что выставка "По ступеням времени" - это уникальная возможность пройти путь художника, который начинается с того момента, когда он выбирает творчество основой своей жизни. Таким образом, на выставке представлено 47 работ, что можно назвать совокупностью его работ со времени его первых художественных опытов до сегодняшнего дня. Работы, представленные на выставке, отражают мысли и чувства художника о 60-х, 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годах.

Выставка будет открыта для посетителей до 10 мая.

Планируется продолжение выставки в другом международном масштабе после Грузии.

Известный художник и общественный деятель Чингиз Фарзалиев- обладатель многих международных академических регалий, орденов и наград. Является почетным профессором Международного биографического центра Кембриджского университета в Соединенном Королевстве, а также почетным профессором Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова и почетным доктором Тбилисской государственной академии искусств. За вклад в развитие мировой культуры и науки он был удостоен звания почетного члена Европейской академии естественных наук Ганновера.

Художник был награжден Орденом Почета за заслуги перед Австрийской Республикой. Он также является кавалером Государственной награды Грузии - Президентского ордена "Сияние". Награжден Орденом "Слава" за заслуги в развитии изобразительного искусства в Азербайджане, он был награжден Французским орденом искусств и литературы за вклад в искусство и литературу. Кроме того, Чингиз Фарзалиев является лауреатом Международной премии имени Ататюрка, награжден медалью Низами Гянджеви.