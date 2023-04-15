В Ташкенте в рамках Дней города Шуша состоялся показ коллекции Гюльнары Халиловой "Карабах"

В столице Узбекистана Ташкенте по случаю объявления города Шуша культурной столицей тюркского мира 2023 года, по инициативе Международного фонда тюркской культуры и наследия (МФТКН) и в рамках совместного проекта с Азербайджанским культурным центром (АКЦ) имени Гейдара Алиева прошли Дни города Шуша, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

С большим интересом была встречена коллекция руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, члена Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктора философии по искусствоведению, модельера-дизайнера Гюльнары Халиловой под названием "Карабах". В показе приняли участие студенты Государственного института искусств и культуры Узбекистана, дефиле встречено овациями.

Отметим, что ранее коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии и других странах.

Выступившие на мероприятии президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самир Аббасов, посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев ректор Государственного института искусств и культуры Узбекистана Эльдор Шерманов, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Вугар Искендеров, депутат Олий Мажлиса Узбекистана, поэт Игбал Мирза, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств Мехмет Сурейя Эр подчеркнули высокий уровень развития исторических братских отношений между странами, значимость проведения Дней города Шуша. Гостям была представлена концертная программа с участием мастеров искусств.