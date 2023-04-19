Азербайджанцы представят свои страны на "Славянском базаре 2023" в Беларуси

Молодой исполнитель Эльвин Новрузов представит Азербайджан на XXXII Международном фестивале искусств "Славянский базар", который пройдет в Витебске с 12 по 17 июля, сообщил Trend директор нацотбора конкурса в Азербайджане, певец и продюсер Эмин Гасан, передает Day.Az.

Эльвин Новрузов явлется участником ряда музыкальных проектов, среди которых Səs Azərbaycan (азербайджанская лицензионная адаптация всемирно известного проекта The Voice). Эльвин Новрузов выйдет под псевдонимом ГОРГУД (QORQUD).

Председателем жюри конкурса будет народный артист России Дмитрий Маликов. Из звездных гостей в этом году в фестивале примут участие Лев Лещенко, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Елена Ваенга, Стас Пьха и другие.

Интересно, что хозяев традиционного конкурса - Беларусь представит молодой исполнитель с азербайджанскими корнями Самир Елчиев из города Орш.

"Славянский базар" проходит в Витебске с 1992 года. Отличительной чертой фестиваля является международный конкурс исполнителей эстрадной песни и международный детский музыкальный конкурс (с 2003 года). Помимо конкурсов, на фестивале широко представлена не только песенная культура, но и разнообразные виды искусств - изобразительное, театральное, кино, народные ремесла. Фестивальные дни включают творческие встречи с различными деятелями мировой культуры, презентации театральных постановок и кинолент, художественные выставки, а также ярмарки с участием мастеров-ремесленников.