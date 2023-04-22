В Германии прошел концерт "İn Memoriam", посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

В Хорн-Бад-Майнберге прошел концерт оркестра Bridge of Sound под названием "İn Memoriam", посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, сообщила Day.Az наша соотечественница из Германии, член Союза композиторов Азербайджана, Немецкого общества авторских прав GEMA, основатель и художественный руководитель международного оркестра Bridge of Sound (основан в Германии), композитор Хадиджа Зейналова.

Концерт был проведен при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

На открытии организатор вечера Хадиджа Зейналова рассказала о значимой роли общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в мировой истории, становлении государственности, признании независимого и демократического Азербайджана на международной арене, особом внимании великого лидера к сфере культуры и деятелям искусства, большом вкладе в дело пропаганды национальной культуры.

В концертной программе были представлены произведения азербайджанских и мировых классиков Узеира Гаджибейли, Иоганна Себастьяна Баха, Астора Пьяцоллы и других композиторов, композиции Хадиджи Зейналовой "İn Memoriam" , "Azerbaijani fairy tale" и "Ay Laçın". Выступления были встречены с большим интересом и сопровождались овациями.