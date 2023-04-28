Участники "Евровидения-2023" исполнили песню Полада Бюльбюльоглу

Представители Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" - дуэт TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы) исполнили песню видного композитора и исполнителя, народного артиста Азербайджана Полада Бюльбюльоглу "Gəl, ey səhər", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Акустическая версия известной композиции в исполнении дуэта представлена на официальном YouTube-канале песенного конкурса "Евровидение".

Напомним, что представители Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" - дуэт TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы) выступят во второй части первого полуфинала конкурса под номером 12. На конкурсе дуэт TuralTuranX выступит с композицией Tell me more. Авторами песни являются сами исполнители.

"Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая. Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон.