В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"

9-11 мая в культурной столице Азербайджана Шуше пройдет Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры.

Как передает Day.Az, в рамках фестиваля, который продлится 3 дня, состоятся концертные программы, выставки и различные презентации.

Отметим, что город Шуша в 2023 году был объявлен Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) "Культурной столицей тюркского мира". В международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль" также примут участие творческие коллективы стран, входящих в ТЮРКСОЙ, тюркоязычных стран и народов региона.

А 12 мая состоится официальное открытие мероприятия "Шуша - культурная столица тюркского мира 2023".