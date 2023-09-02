В Албании проходит Неделя азербайджанской культуры

В центре Тираны на площади Скандербега в рамках Недели азербайджанской культуры при организационной поддержке Министерства культуры Азербайджана была представлена грандиозная концертная программа азербайджанских танцев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на концерте с красочной программой выступили ритм-группа "Натиг", танцевальный ансамбль "Мирвари". "Гавалдаш", "Карабах", "Янардаг", "Мехрибан", "Сары гялин" и другие композиции были встречены бурными аплодисментами албанской публики.

Большой интерес зрителей вызвал установленный на сцене монитор, на котором демонстрировались кадры по истории, географии Азербайджана, национальные ковры, искусство шебеке, Ичеришехер, фото города Шуша и Джыдыр-дюзю.

В заключение концерта зрители станцевали под звуки нашего национального танца - "Яллы", внесенного в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Концерт завершился скандированием зрителями лозунга "Карабах - это Азербайджан!".

В этот же день в Национальной библиотеке Албании в Тиране была организована выставка книг о нашей стране, Карабахе, великом лидере Гейдаре Алиеве и нашей культуре. Кроме того, с помощью устройств виртуальной реальности VR был проведен ознакомительный тур по Азербайджану.