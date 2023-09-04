Азербайджанская кухня и музыка покоряют Албанию

При организационной поддержке министерства культуры Азербайджана в Албании с 31августа по 3 сентября с большим успехом прошла Неделя азербайджанской культуры, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

В рамках мероприятий в павильоне Reja The Could города Тирана состоялась презентация шедевра азербайджанского кинематографа - фильма "Аршин мал алан", который был отреставрирован и раскрашен в центре мировой киноиндустрии - Голливуде по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Над проектом, продлившимся 9 месяцев, работали 157 специалистов из Азии, Европы и Америки. Фильм был снят в 1945 году в черно-белом формате на основе одноименной оперетты великого композитора Узеира Гаджибейли. В этом экранном произведении, над постановкой которой работали Рза Тахмасиб и Николай Лещенко, снялись такие корифеи как Рашид Бейбутов, Лейла Бадирбейли, Муневвер Келентерли, Лютфели Абдуллаев и другие актеры.

На площади Италии в Тиране состоялся этно-джазовый концерт группы "Buta" под руководством народного артиста Азербайджана, гармониста Энвера Садыгова и заслуженного артиста Азербайджана, пианиста Эмиля Афрасияба. Группа исполняла импровизации и синтез в разных жанрах, создавая мост между традициями и современностью.

Также при организации Национального кулинарного центра Государственного агентства по туризму на площади Скандерберг были представлены образцы национальной кухни и сладости, а также различные литературные издания.

Были проведены встречи с министром культуры Албании Эльвой Маргарити, мэром Тираны Эрионом Велиайем и директором Национальной библиотеки Албании Пиро Мишей, а также обсуждены вопросы дальнейшего расширения плодотворного сотрудничества.

О Неделе азербайджанской культуры в Албании можно также прочитать по ссылке.