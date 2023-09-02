При организационной поддержке министерства культуры Азербайджана в Албании проходит Неделя азербайджанской культуры, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

В рамках мероприятий в первый день в Национальном историческом музее Тираны открылась выставка, посвященная "Году Гейдара Алиева", служащая ознакомлению со значимым жизненным путем, богатым и многогранным наследием общенационального лидера азербайджанского народа. В экспозиции представлены фотовыставка Фонда Гейдара Алиева "Архитектор прогресса", работы выдающихся художников из коллекции Национального музея искусств Азербайджана, ковры из коллекции Азербайджанского национального музея ковра Азербайджана и другие интересные материалы.

Затем на площади Скандерберга прошел гала-концерт, на котором в сопровождении Азербайджанского камерного оркестра имени Гара Гараева зрителям были представлены произведения выдающихся азербайджанских композиторов.

Во второй день на площади Скандерберга была представлена грандиозная концертная программа с азербайджанскими танцами. С красочной программой выступили ритм-группа "Натиг", танцевальный ансамбль "Мирвари". Композиции "Гавалдаш", "Карабах", "Янардаг", "Мехрибан", "Сары гялин" и другие были встречены бурными овациями албанской публики.

Большой интерес зрителей вызвал установленный на сцене монитор, на котором демонстрировались кадры по истории, географии Азербайджана, национальные ковры, образцы искусства шебеке, виды Ичери шехер, города Шуша и Джыдыр-дюзю. С помощью устройств виртуальной реальности VR был проведен ознакомительный тур по Азербайджану.

В заключение концерта зрители станцевали под звуки нашего национального танца "Яллы", внесенного в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Концерт завершился скандированием лозунга "Карабах - это Азербайджан!".