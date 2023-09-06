В Казани открылась фотовыставка, посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В рамках XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино (КМФМК-2023) состоялось открытие фотовыставки посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа, основателя независимого азербайджанского государства, выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева, сообщили Day.Az в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

В кинотеатре "Мир" был также показан документальный фильм "Гейдар Алиев - человек легенда" (производство CBC TV) в рамках программы "Особое событие фестиваля".

В открытии программы "Особое событие фестиваля", посвященного 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева, приняли участие исполнительный директор фестиваля, глава "Татаркино" Миляуша Айтуганова, член жюри кинофестиваля, азербайджанский режиссер и продюсер Фариз Ахмедов, председатель региональной общественной организации Азербайджанской национально-культурной автономии Татарстана Бахрам Мустафаев и другие официальные лица.

Как подчеркнула Миляуша Айтуганова, между Россией и Азербайджаном традиционно сложились теплые отношения, и Гейдар Алиев сыграл в этом ключевую роль.

"Символично, что мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева, стали первым событием нынешнего Казанского кинофестиваля, который проходит с 5 по 9 сентября. Очень почетно, что в кинотеатре "Мир" мы организовали тематическую фотовыставку и показ фильма. Тем более, что в Татарстане проживает почти 20-тысячная азербайджанская диаспора", - сказала Миляуша Айтуганова.

По словам Фариза Ахмедова, на фотовыставке представлены архивные фото со встреч Гейдара Алиева с известными деятелями культуры и политиками.