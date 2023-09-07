Костюмы, созданные специально для исторической презентации легендарного балета "Легенда о любви"

18 и 19 сентября во Дворце Гейдара Алиева после долгого перерыва вновь на родине автора будет представлен балет выдающегося композитора Арифа Меликова "Легенда о любви".

Как сообщает в четверг Day.Az, для исторической презентации на основе оригинальных эскизов Симона Вирсаладзе Фондом Гейдара Алиева были созданы более 200 костюмов, декораций и реквизитов.

Представляем вниманию некоторые из костюмов, предназначенные для образов Мехмене Бану, Фархада и Ширин.