https://news.day.az/culture/1595940.html Костюмы, созданные специально для исторической презентации легендарного балета "Легенда о любви" - ФОТО - ВИДЕО
Костюмы, созданные специально для исторической презентации легендарного балета "Легенда о любви" - ФОТО - ВИДЕО
18 и 19 сентября во Дворце Гейдара Алиева после долгого перерыва вновь на родине автора будет представлен балет выдающегося композитора Арифа Меликова "Легенда о любви".
Как сообщает в четверг Day.Az, для исторической презентации на основе оригинальных эскизов Симона Вирсаладзе Фондом Гейдара Алиева были созданы более 200 костюмов, декораций и реквизитов.
Представляем вниманию некоторые из костюмов, предназначенные для образов Мехмене Бану, Фархада и Ширин.
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