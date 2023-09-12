Махир Тагизаде и Атеш Гараев представляют Азербайджан на Международном конкурсе вокалистов в Казахстане

Солисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, оперные певцы Махир Тагизаде и Атеш Гараев представляют страну на ХII Международном конкурсе вокалистов Бибигуль Тулегеновой, который с 11 по 17 сентября 2023 года проходит в городе Алматы (Казахстан). Об этом Day.Az сообщил Махир Тагизаде.

Международный конкурс Бибигуль Тулегеновой традиционно проводится каждые два года с 2001 года. В текущем конкурсе участвуют 75 певцов из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, России, Китая, Таджикистана и других стран.

Конкурс проводится в Казахском национальном академическом театре оперы и балета имени Абая. Место проведения выбрано неслучайно, так как в этом году конкурс организован в рамках юбилейного, 95-го, сезона театра.

11 сентября состоялась торжественная церемония открытия с участием лауреатов Международного конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой предыдущих годов.

С 12 по 14 сентября проходят прослушивания первого тура конкурса, 16 сентября состоится финал, а 17 сентября - торжественная церемония награждения лауреатов и закрытие конкурса.

Выступления конкурсантов оценивает авторитетное профессиональное жюри, в состав которого вошли мэтры мирового оперного искусства из Казахстана, Италии, Люксембурга и Китая.

Председателем жюри является народная артистка СССР и Казахстана, лауреат Государственных премий СССР и Казахстана, академик Бибигуль Тулегенова.