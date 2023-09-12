https://news.day.az/culture/1597228.html Персональная выставка Гюнель Равиловой в Русском доме в Баку
Персональная выставка Гюнель Равиловой в Русском доме в Баку
В Русском доме в Баку пройдет персональная выставка "Моя жизнь" художницы Гюнель Равиловой.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Российского информационно-культурного центра, открытие выставки состоится 15 сентября в 19:00.
Вниманию зрителей будут представлены около 40 работ. В них "есть моменты сюрреалистического видения - нетрадиционный подход к привычному сюжету, смелые провокации. Работы выстраиваются в убедительные циклы, показывающие зрителю мир глазами автора", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Гюнель Равилова является членом Союза художников Азербайджана с 2011 года.
Посетить выставку могут все желающие.
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