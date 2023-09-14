В Международном центре мугама в Баку пройдет "День открытых дверей"

По случаю Дня национальной музыки в 15:00 18 сентября в Международном центре мугама (МЦМ) в Баку будет организована концертная программа, сообщили Day.Az в пресс-службе МЦМ.

В этот день в МЦМ объявлен "День открытых дверей" и вход на концерт будет свободным.

На концерте солисты Международного центра мугама - заслуженные артисты Азербайджана Сабухи Ибаев, Эхтирам Гусейнов, ханенде Гусейн Меликов, Айшан Мехдиева, Вафа Везирова и Гюнай Имамвердиева представят вниманию слушателей мугамы и народные песни.

Ханенде выступят в сопровождении ансамбля под руководством исполнителя на таре Ровшана Гурбанова.

День национальной музыки отмечается в Азербайджане 18 сентября. Этот праздник вошел в историю как день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948). Также в этот день родился другой выдающийся представитель азербайджанской музыки - великий композитор Муслим Магомаев-старший (1885-1937).