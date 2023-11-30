В Сиднее открылась выставка «Рамзес и золото фараонов»

Редкий "кусочек" древнего Египта прибыл в Австралийский музей в Сиднее в этом месяце, а выставка-блокбастер "Рамзес и золото фараонов" стала четвертой остановкой в его международном туре. Захватывающее шоу, премьера которого состоялась в Хьюстоне в 2021 году, предлагает подробный взгляд на правление Рамзеса II, одного из самых могущественных фараонов Египта, передает Day.Az.

"Рамзес Великий был феноменом - любимым отцом, несравненным воином и плодовитым строителем, чье наследие является как политическим, так и культурным. Отвечающий за бесчисленные храмы, пирамиды и статуи, первый в истории мирный договор и огромную влиятельную семью, истории Рамзеса пересказывались из поколения в поколение", - говорит Ким Маккей, директор и генеральный директор Австралийского музея.

Из 181 объекта, вошедших в экспозицию - "звездой" является саркофаг Рамзеса. Обнаруженный в 1881 году, он никогда не выставлялся публично за пределами Египта до этого года, пишет Guardian. Другие артефакты, демонстрирующие художественное новаторство правления фараона, включают золотые маски, резные саркофаги, украшения и даже мумифицированного львенка.

На выставке, которая продлится до 19 мая 2024 года, также представлены мультимедийные и иммерсивные элементы. Одной из таких технологических особенностей является воссоздание битвы при Кадеше 1275 года до нашей эры, величайшего военного достижения Рамзеса, в котором используется многоуровневое отображение и компьютерная графика, или изображения, созданные компьютером.

В рамках выставки посетителям предлагают виртуальную экскурсию по историческому храму Абу-Симбел под руководством первой жены фараона, царицы Нефертари, хотя Guardian отмечает, что та далека от исторической точности в пользу развлекательной ценности.

"Рамзес и золото фараонов" - последнее из нескольких шоу, посвященных Египту, которое отправилось в Австралию. В следующем месяце Национальный музей Австралии откроет выставку "Открытие Древнего Египта", включающую более 220 предметов из коллекций Голландского национального музея древностей. В 2024 году в Национальной галерее Виктории (NGV) дебютирует "Фараон", крупнейшая международная выставка, которую когда-либо представлял Британский музей.

Sydney Morning Herald отмечает, что эти египетские выставки, проводимые подряд, во многом связаны с нарушением графиков работы музеев из-за пандемии и сбоями в работе музеев на два года. Однако подобная насыщенность, похоже, не является проблемой: накануне открытия выставки Рамзеса Австралийский музей объявил, что уже предварительно продал более 100 000 билетов. Действительно, NGV надеется, что ее выставка поможет привлечь новых посетителей в галерею, обычно ориентированную на живопись.

"Посетители продолжают посещать такие выставки, как "Рамзес и золото фараонов", потому что они дают возможность увидеть, какой была жизнь в древнем обществе", - рассказывает Ким Маккей газете Sydney Morning Herald.

"Это человеческий интерес, желание вернуться в прошлое, - говорит она. - Это тот же уровень любопытства, который может возникнуть у искателя приключений, исследующего новый океан, новый берег, новую страну".

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