Взгляд надежды… Концерт и выставка памяти Арифа Меликова

В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялась концерт-выставка, приуроченная к 90-летию выдающегося композитора, кавалера государственных орденов, народного артиста СССР и Азербайджана Арифа Меликова, сообщает Day.Az.

В экспозиции были представлены работы талантливых художниц Кристины Султановой, Туран Аташевой, Кенуль Гусейнзаде и Шафиги Юсуповой, созданные под влиянием произведений композитора, а также тем, что вдохновляло самого Арифа Меликова - природой, цветами, морем... Как известно, композитор был также искусным художником, отражавшим на полотнах красоту и традиции родного края. Особое место на выставке заняла работа Шафиги Юсуповой - портрет Арифа Меликова "Ümidli baxışlar" (Взгляд надежды).

Выступившая доктор философских наук по искусствоведению Айтян Ибрагимова поделилась теплыми воспоминаниями и интересными фактами из жизни и творчества Арифа Меликова, внесшего бесценный вклад в национальную и мировую музыку.

В концертной программе выступили пианистки Зариф Керимова (выпускница класса композиции Арифа Меликова) и Ульвия Кязымова, скрипач Рената Абубекирова и флейтистка Наргиз Алиева, исполнив композиции Арифа Меликова, отрывки из балетной музыки, сольные и ансамблевые произведения. Чтец Гусейнага Асланов прочел под музыку Арифа Меликова стихи большого друга и любимого поэта композитора Назыма Хикмета.

Внучка Арифа Меликова Амина Меликова отметила, что благодаря бессмертной музыке, которую создал ее дедушка, и музыкантам, которые чтят и любят его произведения, Мастер национального искусства всегда будет жить в сердцах людей.

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