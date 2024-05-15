Картина Эрамуса Квеллинесса II, украденная более четырех десятилетий назад, недавно возвращена владельцу после того, как была замечена в региональном аукционном доме в городе на юге Франции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, картина, написанная маслом на дереве, была похищена 26 мая 1979 года после налета на экспозицию художественной галереи Таунера, которой Чатсуорт-хаус в английском городе Дербишир одолжил "Двойной портрет сэра Питера Пауля Рубенса и сэра Энтони Ван Дейка" (1640-е годы) для выставки, посвященной работам Энтони Ван Дейка, фламандского художника эпохи барокко.

Грабители оставили несколько оригинальных рисунков Ван Дейка, которые также были выставлены на обозрение и были гораздо более ценными. Стоит отметить, что в феврале на аукционе Christie's рисунок Ван Дейка был продан за 2,1 миллиона долларов.

"Некоторые из бесценных рисунков были оставлены, и они забрали этот, который, как я полагаю, выглядел дороже", - сказала Элис Мартин, глава девонширской коллекции в Чатсуорт-хаусе, в интервью The Art Newspaper.

Первоначально картина была написана для подготовки к гравюре, а не для представления широкой публике. После кражи в 1979 году работа считалась утерянной. Историк искусства заметил "Двойной портрет сэра Питера Пауля Рубенса и сэра Энтони Ван Дейка", выставленный на продажу в Тулоне (Франция) и предупредил британский загородный дом.

По данным The Art Newspaper, картина была найдена в доме покойных родителей продавца в юго-восточном английском городе Истборн, прежде чем она была отправлена в Тулон для продажи.

Проведенные требуемые реставрационные работы включали в себя обработку отслоившейся краски и удаление никотиновых пятен и теперь "Двойной портрет сэра Питера Пауля Рубенса и сэра Энтони Ван Дейка" снова выставлен в Чатсворте после трех лет переговоров, включая задержки из-за пандемии Covid-19.

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