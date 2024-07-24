В Баку прошел концерт лауреата международных конкурсов Суры Руфат

На открытой сцене Rotunda Hall прошел сольный концерт юной скрипачки, ученицы Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории (класс заслуженного педагога, профессора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Фатимы Идятулиной) Суры Руфат, сообщает Day.Az.

В этот вечер изысканно подобранный лирико-классический репертуар 14-летней скрипачки гармонично сочетался с красотой зала. Сура исполняла свою программу на высоком уровне, посвящая исполнения любимым людям, педагогу, школе и др.

Следует отметить, что Сура - лауреат международных конкурсов (14 первых мест), в состав жюри которых входили известные педагоги и скрипачи всего мира. В 2024 году она выступила с сольным концертом в Париже, посвященным трагедии 20 января, а также на концертах победителей (заняла первое место) в сопровождении оркестра во Франции и Швейцарии и т.д.

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