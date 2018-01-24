Союз кинематографистов объявил конкурс, победителей ждет денежный приз

Союз кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) объявил конкурс статей и рецензий "Аzərbaycan kinosu: dünən, bu gün, sabah" ("Азербайджанское кино: вчера, сегодня, завтра"), посвященный 120-летию национального кинематографа.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе СКА, передает Day.Az.

Цель проведения конкурса - раскрытие творческого потенциала и развитие способностей молодежи в кинематографической сфере, выявление талантливых молодых авторов, привнесение в национальное кино новых идей.

На конкурс принимаются статьи и рецензии, посвященные национальному кинематографу. В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте до 30 лет.

Права на статью и рецензию, направленные на конкурс, должны принадлежать автору. Материалы не должны быть ранее опубликованы в прессе.

На конкурс должны быть представлены материалы - объем не более 10 страниц, в трех экземплярах, в печатном формате и на цифровом носителе (CD-диск), шрифт - Courier New, размер шрифта - 12, автор должен указать свое имя и фамилию, представить биографию и копию удостоверения личности.

Каждый автор может представить на конкурс не более трех статей и рецензий. Представленные на конкурс материалы не возвращаются.

Работы должны быть представлены в СКАР до 25 мая 2018 года.

Победитель получит 1000 манатов, обладатель второго места - 750 манатов, третьего - 500 манатов.

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