В Азербайджане объявлен призовой конкурс, посвященный 120-летию национального кино

Союз кинематографистов Азербайджанской Республики объявил конкурс сценариев короткометражных фильмов "Yeni nəfəs- 3" (Новое дыхание), посвященный 120-летию национального кино. Об этом сообщили Trend в пресс-службе СКАР, передает Day.Az.

Цель конкурса "Yeni nəfəs" - развитие творческой деятельности молодых кинематографистов, выявление и поддержка талантливых сценаристов, обогащение национального кинематографа новыми идеями. На конкурс принимаются сценарии, написанные в различных жанрах для художественного, документального и анимационного фильмов.

В "Yeni nəfəs -3" могут принять участие лица до 35 лет. Материалы должны быть новыми и авторскими, с оригинальным сюжетом, ранее не экранизированные. Объем материала не должен превышать 20 страниц (формат - Courier New, шрифт -12), распечатанными в трех экземплярах и также предоставленными на CD-диске. Вместе со сценарием необходимо представить автобиографию автора сценария. Каждый может представить на конкурс не более трех сценариев. Работы необходимо предоставить в Союз кинематографистов Азербайджанской Республики до 25 сентября. Победитель и призеры будут выбраны компетентным жюри СКАР. Первое место с последующей экранизацией - 2500, второе - 1500, третье - 1000 манатов. Итоги будут объявлены в октябре.

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