Снят документальный фильм «Зангезур» - ВИДЕО

Центр информационно-коммуникационных технологий "Виртуальный Карабах" в социальных сетях представил документальный фильм "Зангезур".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, фильм, подготовленный на азербайджанском, русском и английском языках, создан в рамках совместного сотрудничества Института истории Национальной Академии наук Азербайджана и Центра ИКТ "Виртуальный Карабах" при поддержке министерства молодежи и спорта.

Главный консультант фильма - директор Института истории, депутат Милли Меджлиса, академик Ягуб Махмудов, автор идеи и руководитель проекта - Нураддин Мехдиев, автор сценария - историк Назим Мустафа, а режиссер-постановщик - Теймур Наджафзаде.

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