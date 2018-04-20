Снят документальный фильм «Зангезур» - ВИДЕО
20 апреля 2018 13:30 400
Центр информационно-коммуникационных технологий "Виртуальный Карабах" в социальных сетях представил документальный фильм "Зангезур".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, фильм, подготовленный на азербайджанском, русском и английском языках, создан в рамках совместного сотрудничества Института истории Национальной Академии наук Азербайджана и Центра ИКТ "Виртуальный Карабах" при поддержке министерства молодежи и спорта.
Главный консультант фильма - директор Института истории, депутат Милли Меджлиса, академик Ягуб Махмудов, автор идеи и руководитель проекта - Нураддин Мехдиев, автор сценария - историк Назим Мустафа, а режиссер-постановщик - Теймур Наджафзаде.
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