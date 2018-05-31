Азербайджан может ужесточить бюджетно-налоговую политику

В Азербайджане предлагают ужесточить бюджетно-налоговую политику из-за низких поступлений в виде дивидендов, выплачиваемых государственными предприятиями.

С таким предложением выступил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов во время обсуждения в четверг на пленарном заседании парламента исполнения госбюджета на 2017 год, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Необходимость ужесточить налоговую политику Гюльмамедов объяснил тем, что в прошлом году прогноз исполнения доходов по предприятиям, акции которых принадлежат государству, составил 42,9 процента.

Председатель Счетной палаты отметил, что это самый низкий показатель исполнения бюджетных прогнозов по всем источникам доходов госбюджета.

В то же время, по его словам, самый высокий процент исполнения бюджетного прогноза был обеспечен по дорожному налогу - 151 процент.

Гюльмамедов также затронул структуру ВВП за прошлый год, отметив, что удельный вес ненефтяного сектора составил 62,8 процента. Вместе с тем за год вырос удельный вес нефтяного сектора - на 3,4 процентных пункта, до 37,2 процента.

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